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Город Солсбери в Великобритании, где были отравлены С. Скрипаль и его дочь

Невидимые чернила: как Скрипаль передавал информацию спецслужбам Британии

© Sputnik / Алексей Филиппов
Происшествия
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Тема:
"Дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов (71)
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СМИ Великобритании рассказали о способах передачи информации бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем спецслужбам Туманного Альбиона.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в городе Солсбери, во время работы на британскую разведку MI6 два раза передавал Лондону информацию при помощи "невидимых" чернил в книгах, сообщает газета Daily Mail, опубликовавшая выдержки из книги про бывшего разведчика.

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Издание опубликовало выдержки из работы журналиста британской телерадиокорпорации Би-би-си Марка Урабана Skripal Files, которую он составил на основе бесед с бывшим полковником ГРУ. Как пишет сам журналист, в прошлом году он много часов интервьюировал Скрипаля в рамках своего исследования для книги о работе шпионов после Холодной войны, но после инцидента в Солсбери данные о Скрипале будут опубликованы отдельно. Материал в газете сопровождает большое количество фотографий из личного архива Скрипаля.

В книге британского журналиста описывается, как агент британской Секретной разведывательной службы (MI6), назвавшийся Ричардом Бэгнеллом, встретился со Скрипалем в Мадриде в начале 90-х годов и после некоторого знакомства предложил ему сотрудничество с британским правительством.

Пока Скрипаль работал при российском посольстве в Испании, они встречались с Бэгнеллом на "арендованной специально для этих целей квартире", за каждую встречу Скрипаль получал несколько тысяч долларов. Однако после того как он вернулся в Москву в 1996 году, разведчикам пришлось искать другую форму коммуникации.

Дважды, как рассказывает журналист, Скрипаль передавал британцам секретные данные при помощи книг. В первый раз это произошло в 1997 году, когда его супруга Людмила отправилась вместе с дочерью Юлей на каникулы в Аликанте, где их встретил "старый друг" Бэгнелл. Он подарил им подарки, а супруга Скрипаля передала ему презент от мужа — роман русского писателя, где впоследствии "эксперты MI6 обнаружили страницы, исписанные невидимыми чернилами". Как рассказал журналисту сам экс-полковник ГРУ, его супруга не знала о "содержании" книги. Второй раз Скрипаль передал информацию таким же образом вновь же через супругу, когда на следующий год она поехала отдыхать в Малагу. Всего таких "посылок" было две, отмечает журналист.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Sputnik / Евгений Биятов
МИД России: версии СМИ о причастности ГРУ к "делу Скрипалей" ничем не подкреплены

Ранее немецкий журнал Focus со ссылкой на источник в Объединенном командовании НАТО по контрразведке (ACCI) написал, что Скрипаль до 2017 года работал на разведслужбы четырех стран альянса — Великобритании, Испании, Эстонии и Чехии.

Ранее РИА Новости сообщало, что четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

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Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Тема:
"Дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов (71)

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Теги:
чернила, секретные данные, передача информации, агент, спецслужбы, Сергей Скрипаль, Великобритания, Общество
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