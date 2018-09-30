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Последствия цунами и землетрясения в Индонезии

Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии достигло 832 человек

© AP Photo / Rifki
Происшествия
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Вода не пощадила никого: жители Индонезии в шоке от потерь, которые принесло разрушительное землетрясение и цунами, последовавшее за ним.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Число жертв землетрясения и последовавшего за ним цунами в городе Палу в Индонезии достигло 832, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB).

Последствия разрушительного землетрясения в Индонезии>>>

Ранее сообщалось о 420 погибших и 540 пострадавших.

Новые данные о жертвах стихийного бедствия сообщил представитель управления Сутопо Пурво Нугрохо на пресс-конференции в воскресенье.

Утром в пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Затем СМИ сообщили, что на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.

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Теги:
цунами, убытки, жертвы, землетрясение, Индонезия, Бедствия и чрезвычайные происшествия
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