Загадочный призрак попал на видео во время урагана, убившего 37 человек

На записях камер слежения отчетливо виден туманный силуэт человека, который появляется из ниоткуда и внезапно исчезает.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Необъяснимое явление обнаружилось на записях камер видеонаблюдения после урагана "Флоренс", который в конце сентября ударил по Восточному побережью США.

Пользователи интернета пытаются понять, что же такое зафиксировали камеры, которые выдержали удар шторма. На записи четко видно, как в свете фонарей внезапно появляется силуэт человека, который пересекает причал и внезапно исчезает в никуда, сообщает The Sun.

Причал находится в городе Полис Айленд в штате Южная Каролина. Эксперты в недоумении: они говорят, что устройство системы видеонаблюдения, размещенных на причале, исключает наложение записей друг на друга. Не может это быть и отражением от какого-либо стекла, расположенного перед объективом — техники говорят, что камеры находятся на открытом воздухе и напрямую "простреливают" причал и окрестности.

Интересно, что в этих краях и раньше говорили о неизвестном призраке, который появляется во время особенно страшных штормов и ураганов, которые заканчиваются массовой гибелью людей.

Первые записи об этом явлении относятся к 1822 году. Однако впервые призрак попал на видео.

По окончательным данным в результате проливных дождей и последовавших наводнений, вызванных ураганом "Флоренс", в США в сентябре погибли до 37 человек.



