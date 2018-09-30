В Болгарии трое граждан Молдовы взорвали банкомат — видео

С награбленным они далеко не ушли — разбуженные взрывом жители вызвали полицию.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Трое граждан Молдовы были задержаны 28 сентября в Болгарии после того, как взорвали банкомат.

Как сообщает МВД Болгарии, ночью в городе Стара Загора был взорван банкомат, который стоял в продуктовом магазине. Взрыв был настолько мощным, что разбудил местных жителей, которые вызвали полицию.

Преступников задержали по горячим следам и отняли похищенное — 60 тысяч левов (более 30 тысяч евро).

Как стало известно, уроженцы Молдовы в возрасте 22, 24 и 30-ти лет могут быть причастны и к другим преступлениям. В последние несколько месяцев в Болгарии взорвали банкоматы в Софии, в Пловдиве и в Казанлыке.



