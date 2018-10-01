Молодой гражданин Молдовы убит после холостяцкой вечеринки в Италии

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Кровавой концовкой завершилась веселая холостяцкая вечеринка в Италии. Молодой человек из Республики Молдова и еще семь человек получили ранения после боя — названия "драка" это массовое побоище не заслуживает. Три гражданина Румынии, которые также присутствовали на попойке, обвинены в совершении убийства.

Шокирующий инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье в городке Виллорба в Италии, сообщает издание Treviso Today. Группа из полутора десятков молодых людей, граждан Румынии и Молдовы, организовала холостяцкую вечеринку для друга, который собирался жениться.

Шум пришелся не по вкусу соседям — трем мужчинам, гражданам Румынии, которые живут в этом районе. Вооружившись ножами, они набросились на веселящихся молодых людей.

В результате молодой человек из Республики Молдова был убит, еще семь человек получили ранения, трое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. Жертвой поножовщины стал Игорь Ожовану, ему был 21 год, он учился в вузе, работал и занимался легкой атлетикой, сообщает Rotalianul.

Три румына, обвиняемые в совершении преступления, бежали и находятся в розыске.