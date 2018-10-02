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Преступление

Дальнобойщика из Молдовы зарезали в одном из городов Бельгии

© Fotolia / gebphotography
Происшествия
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Гражданин Молдовы был смертельно ранен ножом в сердце на одной из парковок в Бельгии.

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Гражданин Молдовы был зарезан в Бельгии гражданином Румынии, сообщают зарубежные СМИ.

Messer
CC BY 2.0 / Lwp Kommunikáció / Elárulva
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Известно, что убийство случилось вечером в одном из городов Бельгии на парковке. Произошел конфликт между. В ходе ссоры гражданина Молдовы ранили в сердце. Медики не смогли спасти пострадавшего. Что стало причиной конфликта пока неизвестно.

Погибшему был 31 год, он уроженец Калараша. Несколько лет работал дальнобойщиком в Европе. У него осталась жена и двое маленьких детей. Супруга на данный момент собирает деньги для репатриации тела.

О преступнике известно, что ему 50 лет, он является гражданином Румынии из города Сучава.

В Министерстве иностранных дел Республики Молдова сообщили, что по данному делу были задержаны семь человек, включая предполагаемого убийцу.

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Теги:
гражданин Молдовы, убийство, Бельгия, Молдова, Румыния
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