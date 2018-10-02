На пароме в Балтийском море прогремел взрыв

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. На пассажирском пароме под флагом Литвы прогремел взрыв, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Поступила информация о взрыве и пожаре на пассажирском пароме, который находится в международных водах примерно в 135 километрах от Калининграда", — уточнил собеседник агентства.

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На борту судна находятся 294 пассажира и 42 члена экипажа, никто не пострадал. Паром следовал из немецкого Киля в Клайпеду.

В Росморречфлоте уточнили, что взрыв прогремел в машинном отделении, на судне сработала система пожаротушения углекислым газом.

"Пожар потушен, пробуется запустить один из двигателей, если его запустят, то судно отправится в Клайпеду своим ходом, если нет, то подходящее судно — в данный момент там уже находятся три судна — будут доставлять его в Клайпеду. А паром пойдет буксиром", — рассказал замначальника морского спасательно-координационного центра Калининграда Дмитрий Алехин.

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Пожар удалось локализовать, на помощь парому идут восемь российских и литовских судов. Решается вопрос об эвакуации пассажиров в Клайпеду.