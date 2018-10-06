Предполагаемого педофила из Молдовы вывели на чистую воду в Белоруссии

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. В СМИ до сих пор обсуждают историю, связанную с двумя гражданами Молдовы, которые были задержаны на белорусско-украинской границе в мае 2018 года.

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Мужчин обнаружили в багажном отделении микроавтобуса среди тюков и сумок с вещами. Так они держали путь из России в Молдову. Документов у нарушителей не было, и водитель, тоже гражданин Молдовы, везший нелегалов, получил тюремный срок.

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Вот только установить личности нелегалов было непросто. У одного из них был просроченный паспорт, а второй предъявил чужое свидетельство о рождении.

Но только сейчас в ходе проверки установлено, что оба мужчины, кстати, они — отец и сын, числятся в международном розыске. Отец разыскивается за совершение ДТП с тяжкими последствиями, а сын — за педофилию. Десять лет назад они уехали на заработки в Россию, где и скрывались. Теперь же они были вынуждены отправиться в Молдову — серьезно заболела мать семейства.

Также, по сообщению российских СМИ, в Московской области, в Солнечногорском районе, был задержан 33-летний гражданин Молдовы, разыскиваемый на своей родине и в России за совершение преступлений, предусмотренных статьей 349 Уголовного кодекса РМ "Угроза или насилие в отношении должностного лица или лица, выполняющего общественный долг" и статьей 264 "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством".

Мужчина взят под стражу, ему грозит до 12 лет тюрьмы.