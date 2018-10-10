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Автомобили на залитой водой улице после ливня

Наводнения на Майорке привели к гибели девяти человек

© Sputnik / Виталий Аньков
Происшествия
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Непогода на популярном испанском курорте привела к гибели уже девяти человек.

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Количество погибших в результате наводнения на Майорке (Балеарские острова), вызванного проливными дождями, увеличилось до девяти человек. Служба по чрезвычайным ситуациям Балеарских островов подтвердила их гибель. 

Остров Майорка, Балеарские острова, Испания.
© Sputnik / Игорь Михалев
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Среди жертв стихии — двое граждан Великобритании, а также бывший мэр муниципалитета Арта на Майорке. Кроме того, пятеро человек, по данным испанских СМИ, пропали без вести, в том числе гражданин Великобритании.

Премьер Испании Педро Санчес отправится в ближайшее время в зону бедствия.

Для ликвидации последствий стихии направлены дополнительные силы военного подразделения по чрезвычайным ситуациям, в том числе кинологи c собаками и вертолеты.

Помимо Балеарских островов, повышенный уровень опасности из-за ливней объявлен в Малаге, Барселоне, Жироне и Таррагоне.

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Теги:
туристы, гибель, наводнение, Испания, Майорка
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