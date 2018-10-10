Наводнения на Майорке привели к гибели девяти человек

Непогода на популярном испанском курорте привела к гибели уже девяти человек.

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Количество погибших в результате наводнения на Майорке (Балеарские острова), вызванного проливными дождями, увеличилось до девяти человек. Служба по чрезвычайным ситуациям Балеарских островов подтвердила их гибель.

© Sputnik / Игорь Михалев На популярных испанских курортах могут запретить услугу All Inclusive

Среди жертв стихии — двое граждан Великобритании, а также бывший мэр муниципалитета Арта на Майорке. Кроме того, пятеро человек, по данным испанских СМИ, пропали без вести, в том числе гражданин Великобритании.

Премьер Испании Педро Санчес отправится в ближайшее время в зону бедствия.

Для ликвидации последствий стихии направлены дополнительные силы военного подразделения по чрезвычайным ситуациям, в том числе кинологи c собаками и вертолеты.

Помимо Балеарских островов, повышенный уровень опасности из-за ливней объявлен в Малаге, Барселоне, Жироне и Таррагоне.