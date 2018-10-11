При старте ракеты "Союз" к МКС произошла авария, космонавты живы

Во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новыми экипажем МКС произошла "авария носителя", объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса".

КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новыми экипажем МКС произошла "авария носителя", передает РИА Новости. © Photo: Facebook / Alexander Gerst Самые фантастические фото с борта МКС - Земля из космоса завораживает 14

На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Экипаж аварийно приземлится на Землю, ориентировочно, в Казахстане. Сейчас они испытывают перегрузку в 6g. Для сравнения, при старте космонавты испытывают перегрузку в 1-7g.

Трансляция прекратилась спустя несколько минут после старта и, по состоянию на 11.56 — не возобновилась.