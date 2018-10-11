Страшная авария в Турции: что произошло близ Антальи

Автобус с румынскими туристами врезался в скалу в Турции, 28 человек пострадали - сообщили местные СМИ.

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Двадцать восемь человек, в том числе 25 туристов из Румынии, пострадали в результате ДТП с автобусом в провинции Анталья, сообщает агентство DHA в четверг вечером.

По предварительным данным, водитель потерял контроль над автобусом на крутом вираже на горной трассе в районе Кумлуджа, а результате чего произошло столкновение со скалой. Помимо туристов ранения получили водитель и два гида, граждане Турции, пишет РИА Новости.

Прибившие на место происшествия машины скорой помощи доставили раненых в больницы. Угрозы для их жизни нет.