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Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10

В Москву вернулся экипаж аварийного "Союза"

© Sputnik / Алексей Филиппов
Происшествия
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Самолет Ту-134 с членами экипажа корабля "Союз МС-10" приземлился в Москве.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. В Москву из космодрома Байконур прибыл экипаж аварийно приземлившегося в Казахстане космического корабля "Союз МС-10", сообщает РИА Новости.

Самолет Ту-134 с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом приземлился на аэродроме Чкаловский.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту. Космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.

Вид на Землю с орбиты, архивное фото.
© Photo: Roskosmos/Sergey Volkov
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Причиной ЧП, по предварительным данным, могло стать несвоевременное отделение одного их четырех блоков первой ступени, который в итоге ударил по центральному блоку второй ступени. Возможно, это произошло из-за несрабатывания пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости.

Медики осмотрели космонавтов, совершивших аварийную посадку на "Союзе МС-10">>>

"Роскосмос" создал аварийную комиссию. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.

В последний раз аналогичная ситуация была в 1983 году.

Россия приостанавливает пуски с экипажами на борту.

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Роскосмос
Авария ракеты "Союз МС-10"

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Теги:
Союз МС-10, экипаж, Байконур, Москва, Россия
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