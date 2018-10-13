Пропавшего на Эльбрусе альпиниста из Румынии не могут найти

Румынский альпинист не выходил на связь с 11 октября и до сих пор его не могут обнаружить.

КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. Спасатели временно прекратили поиски с вертолета пропавшего на Эльбрусе альпиниста из Румынии, при наличии хорошей погоды они возобновятся в воскресенье. Об этом заявил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.

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Ранее сообщалось, что утром в субботу поступила информация, что 11 октября альпинист из Румынии вышел в сторону западной вершины Эльбруса и не вернулся. К поисковым работам был привлечен коммерческий вертолет и шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

Планировалось, что они обследуют гору на высоте от 4100 метров до вершины Эльбруса.

"Поиски спортсмена с помощью вертолета сегодня не принесли результата и приостановлены. При наличии хорошей погоды они будут возобновлены завтра", — сказал Беров.