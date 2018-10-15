В центре Кельна захватили заложников

В полиции пока не назвали точное число людей, взятых в заложники, обстоятельства случившегося выясняет полиция.

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Полиция города Кельн сообщила о захвате заложников в районе главного вокзала города, пишет РИА Новости.

​Инцидент произошел недалеко от площади Бреслауэрплац, обстоятельства выясняются. Полиция в немецком городе Кельн не имеет информации о числе заложников, удерживаемых в районе центрального вокзала, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства в понедельник.

​"Мы подтверждаем информацию о захвате заложников в аптеке. О скольких именно заложниках идет речь, я не могу сказать. Мы не подтверждаем информацию о выстрелах. Могу сообщить, что есть признаки задымления", — сказал полицейский.

​Ранее издание Focus со ссылкой на очевидцев сообщило о стрельбе в городе, в результате которой, вероятно, пострадал человек. СМИ уточнило, что все началось с ссоры между мужчиной и женщиной.

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В полиции информацию о стрельбе не подтвердили. Движение поездов задержано, несколько путей и площадь перед вокзалом перекрыты.