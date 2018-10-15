В центре Кельна захватили заложников

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Полиция города Кельн сообщила о захвате заложников в районе главного вокзала города, пишет РИА Новости.
Fire brigade and police at the #BreslauerPlatz #Köln now also #SEK pic.twitter.com/8RsZqWJL85— Michael (@MichaelTrtzsch1) 15 октября 2018 г.
Инцидент произошел недалеко от площади Бреслауэрплац, обстоятельства выясняются. Полиция в немецком городе Кельн не имеет информации о числе заложников, удерживаемых в районе центрального вокзала, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства в понедельник.
#Köln #Polizei— rita khoury (@ritakhoury10) 15 октября 2018 г.
POLICE have closed off a large area around #Cologne Central #Station amid reports of a #hostage taking. pic.twitter.com/lcYGedHDZp
"Мы подтверждаем информацию о захвате заложников в аптеке. О скольких именно заложниках идет речь, я не могу сказать. Мы не подтверждаем информацию о выстрелах. Могу сообщить, что есть признаки задымления", — сказал полицейский.
#Geiselnahme am #breslauerplatz???#Köln #hbf Hoffentlich wird alles gut. #sek ist vor Ort @express24 @aktuelle_stunde @BILD_News pic.twitter.com/3xFXhmzlI2— Frimo (@Frimo1968) 15 октября 2018 г.
Ранее издание Focus со ссылкой на очевидцев сообщило о стрельбе в городе, в результате которой, вероятно, пострадал человек. СМИ уточнило, что все началось с ссоры между мужчиной и женщиной.
Четыре дня ужаса: 85-летний мужчина в Молдове держал в заложниках школьницу>>>
В полиции информацию о стрельбе не подтвердили. Движение поездов задержано, несколько путей и площадь перед вокзалом перекрыты.