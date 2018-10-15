Захвативший заложницу в Кельне нейтрализован - задержан еще один человек

В Кельне мужчина взял в заложники женщину, но стражи правопорядка отреагировали быстро.

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. В Кельне обезврежен преступник, захвативший женщину в заложники в аптеке на местном центральном вокзале, сообщают международные СМИ со ссылкой на городскую полицию.

​Инцидент произошел недалеко от площади Бреслауэрплац.

​Текущая обстановка

Отмечается, что преступник, тяжело раненый во время операции, — под контролем, и сейчас предпринимаются меры. Правонарушителя реанимируют.

Также полиция задержала близ вокзала еще одного человека, и пока неизвестно, является ли он заложником или соучастником. Его личность устанавливается.

Сообщается, что заложница была одна, больше ничью свободу преступник не ограничил. Женщине оказывают помощь. Оцепление вокруг вокзала пока сохраняется. Движение поездов задержано, вокзал и площадь перед ним перекрыли.

Что предприняла полиция

СМИ сообщали, что инцидент начался с ссоры между мужчиной и женщиной. Позже они перешли в аптеку.

Стражи правопорядка во время инцидента вели переговоры с мужчиной, который захватил в заложники женщину. Его мотивы пока неизвестны.

Слухи?

Ранее издание Focus со ссылкой на очевидцев сообщило о стрельбе в городе, в результате которой, вероятно, пострадал человек. СМИ уточнило, что все началось с ссоры между мужчиной и женщиной.

В полиции Кельна информацию о стрельбе пока не подтвердили.