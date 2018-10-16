Трагедия в Индии: автобус рухнул в канал, есть погибшие и пострадавшие

Очередная страшная авария в Индии, на этот раз автобус упал в канал.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Не менее пяти человек погибли и около 20 пострадали в результате падения автобуса в канал в штате Западная Бенгалия на востоке Индии, сообщает телеканал NDTV.

Трагедия случилась утром 16 октября. По информации прессы, узнав о случившемся, местные жители самостоятельно начали операцию по спасению пассажиров рухнувшего автобуса, не дожидаясь сотрудников профильных служб. К настоящему времени все пострадавшие доставлены в больницы.

Причина ДТП на данный момент не названа. Правоохранительные органы начали расследование произошедшего.