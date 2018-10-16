"Чистое небо-2018": во время учений на Украине разбился истребитель Су-27

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Генштаб вооруженных сил Украины во вторник на своей странице в Facebook сообщил, что в рамках учений "Чистое небо-2018" разбился самолет. При крушении СУ-27 в Винницкой области погибли два пилота, один из них был военным США.
Однако потом ведомство скорректировало сообщение, оставив информацию о том, что погибли два пилота.
Истребитель разбился около 17:00 в районе села Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Ведутся поисково-спасательные мероприятия.
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В Украине вовсю проходят международные военные учения "Чистое небо-2018" (Clear Sky 2018).
Завершатся они 19 октября и считаются одними из крупнейших в регионе. Согласно плану министра обороны США Джеймса Мэттиса, Штаты, участвуя в маневрах, проводят подготовку к потенциальному конфликту с Россией или Китаем.
Как отметили в пресс-службе министерства обороны Украины, целью проведения учений является "укрепление мира и безопасности".