"Чистое небо-2018": во время учений на Украине разбился истребитель Су-27

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Генштаб вооруженных сил Украины во вторник на своей странице в Facebook сообщил, что в рамках учений "Чистое небо-2018" разбился самолет. При крушении СУ-27 в Винницкой области погибли два пилота, один из них был военным США.

Однако потом ведомство скорректировало сообщение, оставив информацию о том, что погибли два пилота.

Истребитель разбился около 17:00 в районе села Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Ведутся поисково-спасательные мероприятия.

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В Украине вовсю проходят международные военные учения "Чистое небо-2018" (Clear Sky 2018).

Завершатся они 19 октября и считаются одними из крупнейших в регионе. Согласно плану министра обороны США Джеймса Мэттиса, Штаты, участвуя в маневрах, проводят подготовку к потенциальному конфликту с Россией или Китаем.

Как отметили в пресс-службе министерства обороны Украины, целью проведения учений является "укрепление мира и безопасности".