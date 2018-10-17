Украина подтвердила гибель военного США при крушении Су-27

Официально подтверждено, что во время учений на территории Украины погиб американский военный.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Воздушные силы ВС Украины подтвердили в среду, что вторым членом экипажа Су-27УБ, который потерпел крушение в Винницкой области, был военнослужащий Воздушных сил Нацгвардии США.

"Вторым членом экипажа был военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США", — говорится в сообщении пресс-центра воздушных сил ВС Украины.

Что случилось на учениях

Генштаб вооруженных сил Украины во вторник на своей странице в Facebook сообщил, что в рамках учений "Чистое небо-2018" разбился самолет. При крушении СУ-27 в Винницкой области погибли два пилота, один из них был военным США.

Однако потом ведомство скорректировало сообщение, оставив информацию о том, что погибли два пилота.

Истребитель разбился около 17.00 в районе села Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельницк.

Какие учения проводит НАТО

В Украине вовсю проходят международные военные учения "Чистое небо-2018" (Clear Sky 2018).

Завершатся они 19 октября и считаются одними из крупнейших в регионе. Согласно плану министра обороны США Джеймса Мэттиса, Штаты, участвуя в маневрах, проводят подготовку к потенциальному конфликту с Россией или Китаем.

Как отметили в пресс-службе министерства обороны Украины, целью проведения учений является "укрепление мира и безопасности".