Украина подтвердила гибель военного США при крушении Су-27

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Воздушные силы ВС Украины подтвердили в среду, что вторым членом экипажа Су-27УБ, который потерпел крушение в Винницкой области, был военнослужащий Воздушных сил Нацгвардии США.
"Вторым членом экипажа был военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США", — говорится в сообщении пресс-центра воздушных сил ВС Украины.
Что случилось на учениях
Генштаб вооруженных сил Украины во вторник на своей странице в Facebook сообщил, что в рамках учений "Чистое небо-2018" разбился самолет. При крушении СУ-27 в Винницкой области погибли два пилота, один из них был военным США.
Однако потом ведомство скорректировало сообщение, оставив информацию о том, что погибли два пилота.
Истребитель разбился около 17.00 в районе села Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельницк.
Какие учения проводит НАТО
В Украине вовсю проходят международные военные учения "Чистое небо-2018" (Clear Sky 2018).
Завершатся они 19 октября и считаются одними из крупнейших в регионе. Согласно плану министра обороны США Джеймса Мэттиса, Штаты, участвуя в маневрах, проводят подготовку к потенциальному конфликту с Россией или Китаем.
Как отметили в пресс-службе министерства обороны Украины, целью проведения учений является "укрепление мира и безопасности".