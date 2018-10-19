Пенсионер-извращенец знакомился со своими жертвами на пляже

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Долгие годы проведет за решеткой 69-летний житель Кирова, обвиняемый в развратных действиях в отношении пяти несовершеннолетних и изнасиловании, сообщают российские СМИ с ссылкой на следственное управление СК РФ по Кировской области.
По данным следствия, бывший директор кировского центра отдыха "Титаник" в июле 2017 года неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении четырех девочек возрастом от 12 до 14 лет, а в сентябре он изнасиловал 14-летнюю девочку. Со всеми потерпевшими обвиняемый знакомился на пляже или на улице, предлагал заработать денег. В общей сложности обвиняемый совершил 11 эпизодов преступлений в отношении пяти несовершеннолетних.
"Вину в совершенных преступлениях мужчина не признал, заявив, что девочки его оговаривают. Суд признал бывшего директора центра отдыха "Титаник" виновным и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и 1 год ограничения свободы", — говорится в сообщении регионального СУСК.
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