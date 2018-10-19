Вертолет ВМС США рухнул на палубу корабля в Филиппинском море, есть раненые

В результате падения вертолета пострадали несколько человек.

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Американский вертолет Sikorsky MH-60 Seahawk в пятницу рухнул на палубу авианосца "Рональд Рейган" в Филиппинском море. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщает Седьмой флот ВМС США.

"Вертолет ВМС США MH-60 Seahawk… упал на взлетную палубу авианосца USS Ronald Reagan вскоре после взлета, примерно в 9 утра 19 октября", - говорится в заявлении флота. Инцидент произошел, когда корабль находился в Филиппинском море.

Как отмечает флот, раненых военнослужащих осматривают медики, число пострадавших не уточняется.

По данным флота, некоторым из них понадобится медицинская эвакуация. Вместе с тем угрозы их жизни нет.