Звезда украинского юмористического шоу погибла в автокатастрофе

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Звезда украинского юмористической "Дизель-шоу" Марина Поплавская погибла в ДТП с автобусом и грузовиком под Киевом, об этом сообщил депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич.
"Смертельное ДТП под Киевом. Поигибла актриса "Дизель-шоу" Марина Поплавская. Еще четверо актеров получили тяжелые травмы", — написал Зинкевич в своем Facebook.
По его словам, авария произошла около семи утра близ села Мила Киево-Святошинского района на дороге Киев-Чоп. Он также отметил, что пострадавших актеров "Дизель-шоу" госпитализировали с разными травмами.
На официальном сайте нацполиции Украины отмечено, что один человек погиб, еще четверо получили травмы в результате столкновения автобуса "Неоплан" c грузовиком в Киевской области. Всего в автобусе находилось 14 пассажиров.
По предварительной информации, как отметили в правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего и произошла авария. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения". Следствие продолжается.
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