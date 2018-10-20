Звезда украинского юмористического шоу погибла в автокатастрофе

Трагедия под Киевом: автобус, в котором находились труппа известного украинского юмористического шоу, стокнулся с грузовиком - погибла одна из ведущих актрис.

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Звезда украинского юмористической "Дизель-шоу" Марина Поплавская погибла в ДТП с автобусом и грузовиком под Киевом, об этом сообщил депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич.

"Смертельное ДТП под Киевом. Поигибла актриса "Дизель-шоу" Марина Поплавская. Еще четверо актеров получили тяжелые травмы", — написал Зинкевич в своем Facebook.

По его словам, авария произошла около семи утра близ села Мила Киево-Святошинского района на дороге Киев-Чоп. Он также отметил, что пострадавших актеров "Дизель-шоу" госпитализировали с разными травмами.

На официальном сайте нацполиции Украины отмечено, что один человек погиб, еще четверо получили травмы в результате столкновения автобуса "Неоплан" c грузовиком в Киевской области. Всего в автобусе находилось 14 пассажиров.

По предварительной информации, как отметили в правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего и произошла авария. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения". Следствие продолжается.