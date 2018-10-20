Как керченский стрелок готовился к нападению: стали известны новые детали

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Устроивший бойню в политехническом колледже в Керчи студент четвертого курса Владислав Росляков планировал свои действия с января 2017 года, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, стрелок готовился к преступлению один.
Ранее полиция начала обследовать поле, где Росляков, предположительно, тренировался взрывать.
В сентябре молодой человек прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, и получил разрешение на хранение оружия. До этого он обучался обращению с оружием в центре подготовки в Симферополе.
Бойня в колледже
В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа.
Боль и слезы: как проходило прощание с погибшими в Керчи>>>
Возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок Владислав Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.
В пятницу в Керчи состоялась церемония прощания с погибшими.