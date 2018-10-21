Железнодорожная катастрофа на Тайване: десятки пострадавших и погибших

Кровь и слезы: точное число пострадавших при сходе с рельсов скоростного поезда на Тайване пока не установлено.

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Трагедия на Тайване: железнодорожная катастрофа унесла жизни семнадцати человек, десятки пострадали. На севере острова в уезде Илань по неизвестной причине сошел с рельсов скоростной поезд Puyuma Express, который направлялся из города Шулинь в Тайдун. Инцидент произошел близ станции "Синьма" в населенном пункте Суао.

God bless Yilan, Taiwanese passengers are safe. pic.twitter.com/DGz23QnIST — Karen Chiu (@KarenChiu14) 21 октября 2018 г.

​Спасатели заявляют, что пока трудно оценить общее число пострадавших, так как порядка 40 человек могут находиться внутри перевернувшихся вагонов. Однако сообщается о десятках людей, которые получили травмы различной степени тяжести.

Известно, что в составе скоростного поезда было восемь вагонов, пять из них перевернулись.