Железнодорожная катастрофа на Тайване: десятки пострадавших и погибших

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Трагедия на Тайване: железнодорожная катастрофа унесла жизни семнадцати человек, десятки пострадали. На севере острова в уезде Илань по неизвестной причине сошел с рельсов скоростной поезд Puyuma Express, который направлялся из города Шулинь в Тайдун. Инцидент произошел близ станции "Синьма" в населенном пункте Суао.
God bless Yilan, Taiwanese passengers are safe. pic.twitter.com/DGz23QnIST— Karen Chiu (@KarenChiu14) 21 октября 2018 г.
Спасатели заявляют, что пока трудно оценить общее число пострадавших, так как порядка 40 человек могут находиться внутри перевернувшихся вагонов. Однако сообщается о десятках людей, которые получили травмы различной степени тяжести.
Известно, что в составе скоростного поезда было восемь вагонов, пять из них перевернулись.
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