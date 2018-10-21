Шокирующие кадры: в сети появилось видео бойни в Керченском колледже

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Видео взрыва, а также расстрела студентов и сотрудников Керченского политехнического колледжа появилось в сети. Жуткие кадры с камер видеонаблюдения опубликовал телеканал "Вести Крым".
На записи видно, как студент четвертого курса Владислав Росляков заходит в учебное учреждение, неся сумку с оружием и боеприпасами, а потом медленно ходит по коридорам и расстреливает всех, кто встречается на его пути. Убийца расправлялся с женщинами и детьми хладнокровно. В кадр также попали моменты взрыва.
В минувшую среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже.
Боль и слезы: как проходило прощание с погибшими в Керчи>>>
Возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок 18-летний Владислав Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.
В пятницу в Керчи состоялась церемония прощания с погибшими.
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