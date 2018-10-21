Шокирующие кадры: в сети появилось видео бойни в Керченском колледже

От этих кадров кровь стынет в жилах: керченский стрелок с хладнокровием расправлялся со всеми, кто попадался на его пути.

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Видео взрыва, а также расстрела студентов и сотрудников Керченского политехнического колледжа появилось в сети. Жуткие кадры с камер видеонаблюдения опубликовал телеканал "Вести Крым".

На записи видно, как студент четвертого курса Владислав Росляков заходит в учебное учреждение, неся сумку с оружием и боеприпасами, а потом медленно ходит по коридорам и расстреливает всех, кто встречается на его пути. Убийца расправлялся с женщинами и детьми хладнокровно. В кадр также попали моменты взрыва.

В минувшую среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже.

© Sputnik / Мария Крицкая Как керченский стрелок готовился к нападению: стали известны новые детали

Погиб 21 человек — 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек, большинство из них находятся в больницах.

Боль и слезы: как проходило прощание с погибшими в Керчи>>>

Возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок 18-летний Владислав Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.

В пятницу в Керчи состоялась церемония прощания с погибшими.