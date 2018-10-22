Американские ведьмы из Бруклина навели порчу на верховного судью США - видео

В магазине спиритической литературы посетители совершили ритуал с заклинаниями над тряпичными куклами Кавано и Трампа и сенатора-республиканца Макконнелла.

Похоже, чем ближе Хэллоуин, тем чаще в информационых лентах будут появляться новости про всякую "чертовщинку". В Сети показали видео, на котором запечатлен некий обряд. СМИ его трактуют примерно так:"Самопровозглашенные ведьмы из Бруклина совершили обряд наведения порчи на Бретто Кавано, который недавно получил пост в Верховном суде Соединенных Штатов Америки".

Чтобы заставить судью "страдать", они вырезали его имя на чёрной свече, облили её неким "маслом мести" и подожгли. Как утверждают организаторы "акции", в обряде также использовались гвозди из гробов и земля с кладбища, а собравшиеся скандировали заклинания перед алтарём.

Участники этого действа произносили заклинания над алтарём, на котором лежали тряпичные куклы с фотографиями Бретта Кавано, Дональда Трампа и сенатора-республиканца Митча Макконнелла. Все это происходило, как отмечает RT, в нью-йоркском магазине спиритической литературы.

© REUTERS / SHANNON STAPLETON Бруклинские ведьмы

В ритуале приняли участие около шестидесяти человек, хотя на странице события в Facebook заинтересованность высказали около 16 тыс. пользователей.

Кстати, у магазина собрались и американцы, которые пытались помешать проведению обряда.