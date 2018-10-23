Женщину из Молдовы осудили в США за убийство насильника

"Прелести" правосудия США – гражданку Молдовы осудили пожизненно за то, что она убила человека, взявшего ее в заложники.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. В США гражданку Молдовы приговорили к пожизненному заключению за убийство.

Вердикт вынес суд штата Айова, сообщают местные СМИ.

Жертвой стал 60-летний водитель грузовика Эрнест Куммер. В него, спящего, осужденная, по данным следствия, выстрелила четыре раза.

Полиция обнаружила убийцу близ транспортной остановки, неподалеку от места преступления. При ней был найден пистолет.

Оказалось, что женщина собиралась добраться в Вашингтон и отослала нескольким водителям грузовиков сообщения с просьбой подвезти ее. Куммер был единственным, кто отозвался.

В суде женщина сообщила, что водитель вместо заданного изначально направления отвез ее к себе домой и насильно удерживал там в течение трех дней, угрожая пистолетом и заставляя поддерживать с ним отношения.

Пятого сентября 2018 года Куммер взял с собой заложницу и поехал в Чикаго, чтобы отвезти очередной груз. Во время привала на одной из остановок женщина попыталась сбежать, но Куммер удержал ее и в отместку решил наказать – он приказал ей раздеться. В этот момент заложница схватила пистолет и выстрелила в обидчика.

Следствие выдвинуло версию о превышении самообороны, но главный прокурор штата почему-то решил, что у женщины было предостаточно шансов сбежать от своего пленителя, не нанеся ему при этом никакого вреда. Далее всплыло важное обстоятельство – водитель был убит во сне.

По словам прокурора, гражданка Молдовы во время следствия ничего не рассказывала об угрозах со стороны Куммера. В результате дополнительного допроса женщина призналась, что стреляла в водителя с целью убийства, но во время слушаний она отказалась об этом говорить.

Решение судей о пожизненном заключении обвиняемой было единогласным.