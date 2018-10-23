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Задержанный. Архивное фото

Подробности полиции о маньяке из Молдовы, задержанном в Москве

© Sputnik / Вадим Жернов
Происшествия
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В правоохранительных органах ПМР рассказали, что задержанный в Москве маньяк точно совершил три убийства и подозревается еще в пяти.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. По данным Управления уголовного розыска МВД Приднестровья, 29-летний тираспольчанин до задержания в Москве несколько лет находился в розыске. Об этом в среду сообщили в МВД ПМР.

Ранее сообщалось, что 29-летний молдаванин сам пришел в полицию Москвы с заявлением о том, что он маньяк. Он, якобы, рассказал полицейским, что был женат и жил с женой и дочерью в Молдове. Но из-за измен супруги и проблем на работе семья распалась. В результате последовало страшное — в 2011 году мужчина забил молотком на улице 45-летнюю женщину. Затем он продолжил убивать.

"По данным Управления уголовного розыска МВД ПМР, 29-летний Виктор Владимирович Метлинский, житель г. Тирасполь, уже несколько лет находился в розыске. Доказана его вина в совершении трех тяжких преступлений в столице Приднестровья: изнасилование несовершеннолетней, разбойное нападение и убийство", - сообщили в МВД Приднестровья. 

Преступление
© Fotolia / Mr Korn Flakes
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Как уточнили в ведомстве, в сентябре 2013 года на территории песчаного карьера на окраине Тирасполя злоумышленник нанес несколько ударов молотком по голове несовершеннолетней девушке, после чего изнасиловал ее. В марте 2014-го он напал на женщину, которая шла по железнодорожным путям в сторону ЖД вокзала. Также ударил ее молотком по голове, потом изнасиловал. Но не остановился на этом. Чтобы жертва никому ничего не смогла рассказать, он убил ее. В июне того же года злоумышленник совершил еще одно преступление.

"В микрорайоне Кировский подозреваемый снова с молотком напал на женщину и пытался похитить ее сумочку. Пострадавшая оказалась не из робкого десятка. Она оказала ему активное сопротивление. Нападавший не смог довести преступный умысел до конца и скрылся. Также Виктор Метлинский обоснованно подозревается еще в пяти убийствах женщин, совершенных в Тирасполе в 2011, 2012 и 2013 годах", - пояснили в правоохранительных органах.

Там же добавили, что в ходе розыска сотрудники Управления уголовного розыска МВД ПМР установили, что подозреваемый скрывается в Москве. Приднестровские правоохранители направили российским коллегам ориентировку на подозреваемого, а 19 октября его задержали по подозрению в краже велосипеда на Ленинском проспекте в Москве.

Сообщается, что задержанный рассказал следствию о том, что, находясь в Тирасполе, совершил убийства шести женщин, мотивируя это ненавистью к ним, а также сознался в причастности к совершенному летом 2017 года убийству молодого человека в районе станции "Москва-Товарная".

Судить задержанного будут в России.

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