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Кокаин. Архивное фото

СМИ: на судне, шедшем под молдавским флагом, везли 1,4 тонны кокаина

© PIXABAY / stevepb
Происшествия
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Испанские правоохранительные органы обнаружили почти полторы тонны кокаина на судне, шедшем под молдавским флагом.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Испанская полиция в 980 морских милях от Канарских островов задержала судно, шедшее под молдавским флагом, на борту которого находились 1,4 тонны кокаина. Об этом, как пишет РИА Новости, говорится в сообщении Национальной полиции Испании. 

Подозреваемый, архивное фото
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Уточняется, что судно Breath прибыло из Турции в Южную Америку, а оттуда через Атлантический океан отправилось в сторону Испании, намереваясь причалить к берегам этой страны. В ходе операции, которую испанская Национальная полиция проводила совместно с ВМС Испании и Управлением по борьбе с наркотиками (агентство в составе министерства юстиции США), были задержаны десять членов экипажа – граждане Украины, Грузии, Болгарии и Турции.

В министерстве экономики и инфраструктуры Молдовы корреспонденту Sputnik сообщили, что проверят, действительно ли судно, о котором идет речь, шло под молдавским флагом.

За 2017 год испанские правоохранители изъяли всего 477 тонн наркотиков (в том числе 30,89 тонны кокаина, 440 килограммов героина, 16,5 тонны марихуаны, 816 тысяч растений конопли) - на 30% больше, чем годом ранее.

 

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