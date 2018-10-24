Молдаванин стал проводником через границу для нелегалов из Бангладеша

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Украинские пограничники задержали гражданина Молдовы – проводника уроженцев Бангладеша, желавших прибыть в Европу.
Инцидент произошел на контрольном посту "Ужок" на трассе Львов-Ужгород между Львовской и Закарпатской областями, сообщают украинские СМИ.
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Выходцы из Бангладеша и их проводник 1985 года рождения путешествовали в микроавтобусе марки "Рено".
Паспортов и документов, подтверждавших бы законность пребывания бангладешцев на Украине, у них не было, и их задержали до выяснения всех обстоятельств.