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Автомобильный пункт пропуска на украинской границе

Молдаванин стал проводником через границу для нелегалов из Бангладеша

© Sputnik / Александр Полегенько
Происшествия
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Выходцев из Бангладеша задержали до выявления обстоятельств их незаконного пребывания на территории Украины.

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Украинские пограничники задержали гражданина Молдовы – проводника уроженцев Бангладеша, желавших прибыть в Европу.

Фармацевтический завод
© Sputnik / Денис Абрамов
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Инцидент произошел на контрольном посту "Ужок" на трассе Львов-Ужгород между Львовской и Закарпатской областями, сообщают украинские СМИ.

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Выходцы из Бангладеша и их проводник 1985 года рождения путешествовали в микроавтобусе марки "Рено".

Паспортов и документов, подтверждавших бы законность пребывания бангладешцев на Украине, у них не было, и их задержали до выяснения всех обстоятельств.

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Теги:
Украина, Бангладеш, Молдова
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