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Полиция США

Обаме и Клинтон почтой отправили бомбы

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Как сообщили в американской Секретной службе, почтовые посылки со взрывчатыми устройствами перехвачены.

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Секретная служба США перехватила два взрывчатых устройства, отправленных по почте экс-президенту США Бараку Обаме и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон. Об этом, как пишет РИА Новости, говорится в распространенном в среду сообщении Секретной службы США.

Поздним вечером во вторник Секретная служба обнаружила подозрительную посылку, направленную Клинтон по адресу в округе Уэстчестер в штате Нью-Йорк. Утром в среду вторая посылка, которая была отправлена на адрес резиденции Барака Обамы, была перехвачена сотрудниками Секретной службы в Вашингтоне.

"Свертки немедленно были идентифицированы в ходе стандартных процедур проверки почты как потенциальные взрывчатые устройства, исходя из этого с ними обращались соответствующе. Обе посылки были перехвачены до того, как они были доставлены в их предполагаемое место назначения. Лица, находящиеся под защитой Секретной службы, не получили эти посылки, и риска получить посылки для них не было", — говорится в сообщении.

Секретная служба запустила полномасштабное уголовное расследование, чтобы установить отправителя посылок.

Что сказали в Белом доме

Белый дом считает попыткой жестокого нападения отправку неизвестным посылок с бомбами экс-президенту США Бараку Обаме и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон и осуждает это.

"Мы осуждаем недавнюю попытку жестокого нападения на президента Обаму, президента Клинтона, госсекретаря Клинтон и других публичных персон", — заявила в среду журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс. 

Хиллари Клинтон
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
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По ее словам, злоумышленники ответят перед законом по всей строгости закона.

Связь с Соросом

В понедельник взрывное устройство было найдено в почтовом ящике рядом с домом американского миллиардера Джорджа Сороса в штате Нью-Йорк.

Правоохранители сообщили, что устройство "не сработало самостоятельно и саперы произвели управляемый подрыв". Сорос не находился дома в это время. Полиция позже сообщила, что передала дело ФБР.

По информации CNN, полиция полагает, что доставленные экс-президенту США Бараку Обаме, бывшему госсекретарю США Хилари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу и в здание Time Warner Center посылки со взрывными устройствами связаны между собой.

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