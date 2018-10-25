Чудеса случаются: ребенок упал с балкона 9 этажа и остался жив - фото

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Тяжелый перелом ноги получил двухлетний малыш, житель Токио, выпавший с балкона на девятом этаже, сообщают японские СМИ, ссылаясь на полицию города Кавасаки.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе четырехлетний ребенок упал с шестого этажа и выжил

Уточняется, что мальчик упал с 25-метровой высоты с балкона 19-этажного дома. Предположительно, он каким-то образом открыл дверь, вскарабкался на перила метровой высоты и упал вниз. Нашла малыша на газоне прохожая, она позвонила по экстренному номеру.

Мать малыша отлучилась ненадолго к соседке. Женщина рассказала полицейским, что балконную дверь она заперла, но когда вернулась, обнаружила ее открытой.

Почему дети часто падают из окна

Кстати, по статистике врачей, чаще всего из окон выпадают дети в возрасте от года и до 5-6 лет. Причин, почему это происходит, много. Например, сейчас везде в квартирах стоят пластиковые окна. Все банально: они легко открываются.

Ребенок играет, подбегает к окну, видит москитную сетку, облокачивается на нее и... выпадает из окна. У детей младшего возраста есть иллюзорная уверенность, что сетка является прочной преградой. И процент падения детей дошкольного возраста из-за москитных сеток гораздо выше, чем у более старшего поколения. Кроме того, многие родители разрешают детям играть на подоконниках.

Специалисты советуют в квартирах, где есть дети, закрывать окна на специальный замок или открывать только на вертикальное проветривание и тоже фиксировать их на ключ. Ещё многие родители разрешают своим детям играть на подоконниках – этого не нужно делать, чтобы ребенок не привыкал к тому, что окно и подоконник – это место для его игр и развлечений.

© Sputnik / Юрченко Мальчик на кухонном подоконнике

Что делать, если ребенок упал с высоты

Врачи предупреждают: если ребёнок упал с высоты, ни в коем случае нельзя его поднимать или переносить до приезда бригады "скорой помощи". При повреждениях позвоночника и спинного мозга этим можно только навредить.

Единственное, что могут родители, - по­смотреть, дышит ли ребёнок. И сделать всё, чтобы обеспечить или восстановить дыхание, например, сделать искусственное дыхание, повернуть голову набок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами.