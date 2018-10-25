К жертвам и разрушениям привело наводнение на Кубани - видео

В Краснодарском крае из-за сильных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации, смотрите на видео последствия стихии.

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Гибель людей, сотни пострадавших, подтоплены свыше тысячи строений, таковы последствия стихии, которая обрушилась в эти дни на Кубани. Здесь несколько дней подряд идут прошли сильные дожди.

Из-за ливней свои дома были вынуждены покинуть 460 жителей. В регионе заблокировано железнодорожное сообщение, задержаны 25 поездов.

Помимо этого разрушен двадцатиметровый участок трассы А-147 Джубга-Сочи. Движение по ней приостановлено. В регионе объявлена чрезвычайная ситуация.

Как прогнозируют синоптики, проливные дожди в Краснодарском крае будут идти до пятницы.

В Туапсе после ливня затопило улицы

МЧС России сообщило, что в результате обильных осадков в Туапсинском районе произошло подтопление — в частности, пострадали железнодорожные пути на станциях Гойтх и Пшиш. При этом сбоев в движении поездов нет, уточнили в МЧС. pic.twitter.com/oxM6qC2H47 — Cлесарев Сергей (@anfianserj) 24 октября 2018 г.

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ проблемы ликвидации последствий проливных дождей и паводка в Краснодарском крае, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В ходе совещания затрагивалась ситуация в Краснодарском крае на Черноморском побережье, спровоцированная сильнейшими осадками и паводками", - отметил пресс-секретарь. Он добавил, что речь также шла текущих вопросах социально-экономического развития России.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров, внутренних дел Владимир Колокольцев, обороны Сергей Шойгу, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.