В Турции две девушки провалились под асфальт - видео

В турецком городе Диярбакыр камеры наблюдения зафиксировали, как две девушки провалились под асфальт. Видео опубликовано на YouTube-канале новостного агентства DHA.

На кадрах ролика видно, как подруги идут по улице и разговаривают. Позже они останавливаются недалеко от здания и что-то обсуждают. Внезапно под их ногами проваливается целый пласт асфальта. Спустя несколько секунд на помощь пострадавшим прибежали очевидцы. Они попытались самостоятельно вытащить пострадавших из-под завалов. По сообщениям СМИ, девушки выжили. Они получили легкие травмы и вскоре были выписаны из больницы.