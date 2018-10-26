Православный монастырь пострадал в Греции от сильного землетрясения

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Сильное землетрясение повредило православный монастырь Строфадия. Об этом написало издание Ekklisia Online.

Уточняется, что подземные толчки от 5,1 до 6,9 балла были зарегистрирован рано утром в пятницу к юго-западу от острова Закинтос (Закинф). В эпицентре землетрясения оказался монастырь Строфадия, башня которого полностью разрушена.

По информации Генерального секретариата по вопросам гражданской защиты, данных о пострадавших не поступало.

В ночь на пятницу в Ионическом море было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9 баллов в 122 км к юго-западу от города Патры.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "опустошительное".