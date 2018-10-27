Вранча дает о себе знать: два подземных толчка за один день

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Землетрясение магнитудой 2.9 балла по шкале Рихтера произошло вечером в пятницу в Румынии в сейсмической зоне Вранча, сообщает румынский Национальный научно-исследовательский институт Земли. Судя по графику в этот день было два подземных толчка.

По официальным данным, первый зарегистрирован в 16:39 на глубине 80 километров, воторой в 20:42 на глубине 130 километров.

Добыча Румынией сланцевого газа может привести к мощному землетрясению>>>

Примечательно, что ровно год назад, 27 октября, также произошло аналогичное землетрясение с магнитудой 2.3 А 28 октября 2017 года оно повторилось. Магнитуда подземных толчков в эпицентре составила 4.1.

Эксперты отмечают, что добыча сланцевого газа американскими компаниями, которая несколько лет назад велась ими в Румынии, отложила свой отпечаток на сейсмическую обстановку

Национальный научно-исследовательский институт Земли на этой неделе зафиксировал 6 подземных толчков.