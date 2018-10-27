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В аэропорту Брюсселя, архивное фото

В аэропорту Брюсселя бастуют грузчики : отменены более 120 авиарейсов

© REUTERS / Francois Lenoir
Происшествия
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2010

Сложившейся ситуацией затронуты рейсы многих европейских авиакомпаний.

КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Сто двадцать пять рейсов отменены в субботу в брюссельском международном аэропорту из-за забастовки грузчиков, сообщила РИА Новости в субботу представитель пресс-службы аэропорта.

Grève à Air France, 22 février 2018
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"По состоянию на данный момент отменены 125 рейсов, это пятая часть от всех запланированных. Забастовка сотрудников компании, которая отвечает за погрузку багажа, продолжается, было заявлено, что она продлится как минимум до утра воскресенья. О там, как идут переговоры, у нас информации нет", - сообщила сотрудница пресс-службы.

По ее словам, рейсы отменены как на вылет, так и прилёт.

Ранее администрация аэропорта сообщила на своем сайте, что "в результате остановки работы оператора багажа Aviapartner до 6 утра воскресенья, 28 октября, компания не обслуживает никаких рейсов".

Сложившейся ситуацией затронуты рейсы авиакомпаний Aer lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Serbia, Nippon Airways, "Британские авиалинии", "Чешские авиалинии", easyJet, Etihad Airways, FlyEgypt, "Иберия", KLM, Ryanair, Tunisair, "Турецкие авиалинии" и ряд других.

Вылетающим пассажирам предлагается не ждать в терминале, а вернуться домой и связаться со своей авиакомпанией через колл-центр.

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