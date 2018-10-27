Подозреваемый в нападении на синагогу в США сдался полиции

Точное число погибших в синагоге в Питтсбурге правоохранительные органы не называют, однако СМИ сообщают о восьми убитых.

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Подозреваемый в нападении на синагогу в Питтсбурге был ранен в перестрелке с полицией, сообщает в субботу местный телеканал KDKA.

© AFP 2018 / PAUL J. RICHARDS СМИ: В Питтсбурге неизвестные открыли огонь по посетителям синагоги

Мужчина с автоматом напал в субботу на местную синагогу, где собралось большое количество людей. По данным телеканала, в результате стрельбы погибли трое полицейских, есть жертвы и среди посетителей синагоги. Позже появилась информация, что преступник сдался полиции.

Точное число погибших правоохранительные органы не называют, однако СМИ сообщали о подтвержденных восьми убитых.

Как минимум 12 человек получили ранения. По неофициальным данным, нападавшего зовут Роб Бауэр, ему 48 лет. СМИ сообщают, что, судя по содержанию его аккаунтов в социальных сетях, он является сторонником нацистской идеологии.