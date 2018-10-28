СМИ: В Англии разбился веротолет с владельцем ФК "Лестер" на борту

На борту упавшего вертолета в Англии было еще чытыре человека, в их числе и дочь владельца футбольного клуба.

КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Вертолет, принадлежащий президенту "Лестера", разбился близ домашнего стадиона клуба "Кинг Пауэр". Это произошло после матча 10-го тура чемпионата Англии между "Лестером" и "Вест Хэмом" передает РИА Новости с ссылкой на агентство Рейтер.

Отмечатся, что на борту находились пять человек, включая самого владельца клуба тайского миллиардера Вишая Шривадданапрабху и его дочери.

К настоящему моменту неизвестно, выжил ли кто-то в результате катастрофы.

Полиция графства Лестершир сообщила в Twitter, что экстренные службы работают на месте происшествия. Служба скорой помощи региона Восточный Мидленд также написала в Twitter, что ее специалисты работают на месте.

При Шривадданапрабхе "Лестер" в 2016 году стал чемпионом Англии по футболу.