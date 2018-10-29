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Крушение самолета в Индонезии

Крушение самолета в Индонезии: 189 погибших и взорвавшийся топливный бак

© AP Photo / Hadi Sutrisno
Происшествия
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Пассажирский самолет Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Банка, упал в море в районе западного побережья: на борту находилось почти двести человек, никто из них не выжил.

КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Крушение самолета Boeing 737 MAX компании Lion Air - это первый случай крушения Boeing 737 MAX, самолета четвертого поколения, поставки которого заказчикам стартовали в мае прошлого года. Авиакомпания Lion Air стала первым покупателем лайнера. На борту лайнера находились 189 человек. Среди пассажиров - 178 взрослых, один ребенок и двое младенцев.

Un avion cu 188 de persoane la bord s-a brăbușit în Indonezia
© REUTERS / ANTARA FOTO
Поиск погибших в крушении самолета Boeing 737-800.

По данным Национального комитета по безопасности транспорта Индонезии, на борту также были двое пилотов и шесть членов экипажа.

Выживших нет

Известно, что в самолете летели 20 чиновников министерства финансов Индонезии. По словам представителя ведомства, на борту находились сотрудники Службы по госактивам и аукционам (KPKNL), а также офиса Службы госказначейства (KPPN).

Представитель национального агентства по преодолению ЧС уже сообщил, что выживших при крушении нет. Власти продолжают спасательную операцию, на данный момент из воды извлекли одно тело.

Новое судно

Авиакомпания Lion Air, которой принадлежал самолет, заявила, что лайнер самолет был произведен в 2018 году, находился в эксплуатации с 15 августа. Управляли самолетом опытные пилоты – у каждого из них было около пяти-шести тысяч часов налета.

Глава авиакомпании Lion Air заявил, что у рухнувшего у берегов Индонезии самолета были технические проблемы после рейса, совершенного накануне, но их устранили, и перед вылетом самолет был признан исправным.

Взорвавшийся бак

Тем не менее, представитель министерства транспорта Бамбанг Эрван сообщил, что пилоты запросили возвращение в аэропорт перед тем, как самолет исчез с радаров и, как выяснилось позже, рухнул в море. Спасатели обнаружили на месте крушения взорвавшийся топливный бак.

Производитель лайнера, компания Boeing заявила о готовности оказать техническую помощь в расследовании крушения.

​Соболезнования из России

Президент России Владимир Путин выразил президенту Индонезии Джоко Видодо соболезнования, отметив, что в РФ разделяют скорбь тех, кто потерял в катастрофе своих близких, сообщает пресс-служба Кремля.

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и желают им мужества и стойкости в столь тяжелый час", — говорится в телеграмме.

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Associated Press
Кадры с места крушения Boeing 737 в Индонезии

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