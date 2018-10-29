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Арсений Яценюк в Верховной Раде Украины

Решение суда: на Яценюка обязаны открыть уголовное дело

© Sputnik / Стрингер
Происшествия
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Бывшего главу правительства Украины подозревают в растрате госсредств и отмывании доходов.

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное дело на экс-премьера Арсения Яценюка и нынешнего министра юстиции Павла Петренко. Как пишут "Украинские новости", ссылаясь на материалы судебной инстанции, Яценюка и Петренко подозревают в растрате государственных средств в больших размерах и отмывании доходов. 

Центр Киева, архивное фото.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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"В суде заявитель отметил, что НАБУ ранее отказалось открыть соответствующее уголовное производство по его обращению, в связи с чем он обратился с жалобой в суд. Инстанция удовлетворила его иск и обязала начать расследование в отношении Яценюка, Петренко, а также одного из заместителей министра юстиции и руководителя секретариата госсекретаря Минюста", — сообщает агентство.

Как уточняет РИА Новости, дело должны завести по статьям 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением"), 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), 209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"), 366 ("Служебный подлог") и 212 ("Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей") Уголовного кодекса Украины.

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