Стало известно, почему разбился вертолет владельца "Лестера"

Один из ведущих следователей рассказал о причине авиакатастрофы в Лестере.

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Причиной крушения вертолета в Великобритании, в результате которого погиб владелец футбольного клуба "Лестер" Вишай Шривадданапрабха, стала неисправность рулевого винта воздушного судна.

Об этим сообщил телеканал Sky News со ссылкой на одного из ведущих следователей.

"Крушение вертолета началось с существенной неисправности рулевого винта", - приводит телеканал слова следователя в своем аккаунте в Twitter.

Вертолет, принадлежащий владельцу "Лестера", разбился близ домашнего стадиона клуба "Кинг Пауэр" в субботу вечером после матча 10-го тура чемпионата Англии между "Лестером" и "Вест Хэмом". По данным полиции, вместе с главой "Лестера" на борту также находились два сотрудника клуба, пилот и пассажир. Все они погибли.