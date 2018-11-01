Нарушитель из Молдовы пытался проникнуть в Россию окольными дорогами

Попавший под запрет на въезд гражданин Молдовы пытался хитростью попасть в РФ.

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. В Невельском районе Псковской области суд наказал мужчину, который пытался незаконно въехать в Россию.

Гражданин Молдовы проник на территорию РФ из Белоруссии как пассажир в легковой машине. При этом он ехал не через контрольный пункт, а по проселочной дороге у деревни Козлово, пытаясь обойти мобильные пограничные отряды.

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Как оказалось, нарушитель знал, что ему запрещен въезд в Россию до 25 января 2020 года.

Суд наказал нарушителя штрафом в 100 тысяч рублей (более 1300 евро).