Пес случайно подстрелил хозяина: мужчина чудом остался жив

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Собака в Америке подстрелила своего хозяина по дороге на охоту. Эту историю рассказал портал KRQE.

© Sputnik / Eugene Odinokov Красавицу застрелили из-за слишком откровенных фото в Instagram

Инцидент произошел в округе Донья-Ана, Нью-Мехико. Местный житель, 74-летний мужчина, захотел отправиться на охоту, взяв с собой трех псов: Чарли, Ковбоя и Скуби. Питомцы ехали на заднем сиденье, где и лежало ружье. Чарли случайно задел спусковой крючок, из-за чего произошел выстрел.

Пуля прошла через водительское сиденье и ранила охотника в спину. Несмотря на острую боль, он сумел самостоятельно вызвать спасателей, которые госпитализировали пострадавшего.

"Он должен был умереть. Мою благодарность помощникам шерифа не передать словами, без них мой отец был бы мертв", — признается сын пострадавшего.

После инцидента Чарли, Ковбоя и Скуби забрали в питомник. При этом, по словам сына Сони Гиллигана, даже в больнице мысли его отца были только о том, как забрать его питомцев из места, которое он называет "собачьей тюрьмой".