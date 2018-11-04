Cамолет совершил экстренную посадку из-за трещины в стекле

Во время полета на лобовом стекле самолета появились трещины, поэтому судно вынуждено было совершить в Красноярске экстренную посадку.

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. В Красноярске экстренно сел самолет из-за трещины на лобовом стекле. Воздушное судно совершало рейс из Новосибирска на китайский остров Хайнань, передает РИА Новости со ссылкой на аэропорт Красноярска.

Ранее сообщалось, что самолет рейса Новосибирск-Санья (Хайнань) с 166 пассажирами и шестью членами экипажа на борту вырабатывал топливо, чтобы совершить посадку в аэропорту Красноярска.

Причиной вынужденной посадки называется растрескивание внешнего несилового слоя лобового стекла, замеченное пилотами во время полета. В Красноярске пассажиров ожидал резервный борт.

"Самолет приземлился в Красноярске. Посадка прошла в штатном режиме, данная ситуация не представляла опасности", — сказал собеседник агентства.

Пассажиры вылетят к месту назначения сразу после загрузки резервного самолета в аэропорту Красноярска.