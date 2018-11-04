Микроавтобус с гражданами Молдовы попал в ДТП под Киевом

Граждане Молдовы пострадали в ДТП, но, к счастью, их жизни ничего не угрожает.

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Микроавтобус с гражданами Молдовы попал в серьезную аварию под Киевом. В результате ДТП пострадали пять человек, которые были госпитализированы.

"Авария произошла в 7.40 утра, произошло столкновение между грузовым автомобилем и микроавтобусом, в результате пострадали пять человек, граждан Молдовы, они были стразу госпитализированы. Наша дипломатическая миссия сразу связалась и с властями, и с больницей. На данный момент (разговор состоялся в воскресенье в 19.00) два гражданина Молдовы выписаны. Трое остаются в больнице, их жизни ничего не угрожают, их состояние стабильно", - сообщил корреспонденту Sputnik пресс-секретарь министерства иностранных дел и евроинтеграции Александр Ройтман.

По одной из версий, озвученной в СМИ, в микроавтобусе находились восемь граждан Молдовы, которые возвращались из России на родину - водитель уснул за рулем и врезался в грузовик.