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Крушение Boeing 737 в Индонезии.

Данные черных ящиков: подробности крушения "Боинга" в Индонезии

© Sputnik / Букбис Чандра Исмет Бэй
Происшествия
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Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии при содействии австралийских специалистов смог получить данные с бортового самописца разбившегося в Индонезии "Боинг-737".

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Данные параметрического самописца содержат 69 часов информации о рейсах лайнера, включая последний полет, сообщает РИА Новости

У разбившегося самолета авиакомпании Lion Air был неисправен указатель воздушной скорости, заявил глава Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Сурджанто Танджоно, ссылаясь на данные бортового самописца.

По его словам, таким образом, у пилотов были некорректные данные о скорости и высоте. Он отметил, что попросил компанию "Боинг" и власти США проверить приборы на самолетах данного типа во всем мире.

Самолет "Боинг-737" индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший в понедельник утром из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Обломки самолета находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна.

Boeing unveils hypersonic plane concept that could fly passengers across the Atlantic Ocean in two hours.
© Photo: Courtesy of Boeing
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Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа. По данным индонезийских спасателей, выживших в катастрофе нет. На борту самолета находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа.

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Один из черных ящиков потерпевшего катастрофу "Боинга" дайверы нашли первого ноября рядом с обломками.

Поиски второго черного ящика и останков жертв крушения самолета продлили на три дня. По словам руководителя агентства по борьбе с чрезвычайными ситуациями Индонезии, предполагается, что второй самописец находится приблизительно в 50 метрах от основной зоны поиска, но поиски затрудняют подводные течения.

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Теги:
расследование, крушение, самолет, Индонезия
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