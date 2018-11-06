Мужчина скончался из-за съеденного на спор слизня

Обычный спор с друзьями закончился для спортсмена трагически, его не смогли спасти.

КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Австралийский регбист Сэм Баллард умер от заболевания, которое получил после того, как съела на спор садового слизня. Эту историю напечатали в Independent.

Известно, что спортсмен отдыхал с друзьями и, поспорив с ними, решил съесть найденную им живую улитку. Практически сразу Баллард попал в больницу. Обследование показало, что организм заражен "крысиным цепнем".

Обычно этот опасный паразит обитает в организме грызунов, но иногда переносчиками личинок являются слизни.

Вскоре после этого у мужчины диагностировали эозинофильный менингит и поражение головного мозга, спровоцированное паразитом. В результате больше года Баллард провел в коме, а в течение остальных семи лет был парализован, после чего скончался.