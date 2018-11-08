В Москве жестоко зарезали мать и 12-летнего сына

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. На севере Москвы в своей квартире найдены убитыми 36-летняя женщина и ее 12-летний сын, сообщают правоохранительные органы российской столицы.

Тела женщины и мальчика со следами жестокого убийства были найдены вечером 7 ноября. По словам следователей, у ребенка голова была обмотана пищевой пленкой. У обоих жертв зафиксированы множественные ножевые ранения, больше десяти у каждого.

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Погибших обнаружила бабушка ребенка.

По информации российских СМИ, главный подозреваемый — сожитель женщины. Он находится в розыске. Следователи и криминалисты опрашивают соседей, изучают записи камер видеонаблюдения.