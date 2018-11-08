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Столкновение норвежского фрегата KNM Helge Ingstad с танкером Sola TS. 8 ноября 2018

У берегов Норвегии ЧП - столкнулись фрегат и танкер

© AFP 2018 / MARIT HOMMEDAL
Происшествия
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В результате столкновения двух судов у берегов Норвегии есть пострадавшие.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. У берегов Норвегии произошло столкновение фрегата "Хельге Ингстад" и танкера "Сола ТС", сообщает РИА Новости

ЧП случилось в четверг в Эйгардене — расположенной на островах коммуне в центральной части страны.

После столкновения фрегат потерял управление и начал дрейфовать к берегу. На его борту находились 137 человек.

Власти начали спасательную операцию, эвакуированы 127 человек, семеро пострадали.

Сейчас на борту фрегата остаются десять членов экипажа, они "удерживают контроль над кораблем", уточнил представитель спасательного центра Эрик Ваале.

На танкере находятся 23 человека, им ничего не угрожает.

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Теги:
фрегат, танкер, столкновение, Норвегия
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