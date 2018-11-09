Ночью снова произошло землетрясение

Жители Молдовы "пропустили" в четверг два толчка, а в пятницу соседнюю страну снова "трясло", но эпицентр землетрясения находился не во Вранче.

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Ночное землетрясение в Румынии, которое произошло в пятницу в 3 часа 14 минут, жители Молдовы не ощутили, так как его эпицентр, по данным Национального института исследований и разработок по физике Земли (INCDFP), находился далеко от Вранчи. Толчки зафиксированы в уезде Караш-Северин (Трансильвания), их магнитуда составила 3,7. Землетрясение произошло на глубине 4 км.

Толчки ощущались в городах Бэила-Херкулан, Карансеш, Оршова, Оцелу Рошу, Решица.

Уезд Караш-Северин находится в регионе Трансильвания, в исторической области Банат. Граничит с Сербией на юго-западе, с уездами Хунедоара и Горж — на востоке, Тимиш — на севере и Мехединци на — юго-востоке.

© Photo: INFP Таблица INFP , землетрсение в Румынии 8 и 9 ноября

Кстати, по данным INCDFP, в четверг утром, 8 ноября, "возмущалась" и Вранча. Там произошло еще два ощутимых землетрясения на глубине 73 километра. Магнитуда первого толчка составила 3,7 (в 5:47 утра), а второго - 3,5 (в 7:35 утра).

Самое большое землетрясение в этом году, магнитудой 5,8, произошло 28 октября, в районе Вранча.